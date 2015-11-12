مكافحة المخدرات تضبط 60 طربة حشيش و10 آلاف قرص مخدر وهيروين وبانجو

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتعاون مع مديريات أمن "الإسكندرية، الدقهلية، أسيوط، البحيرة، السويس، القليوبية، الجيزة، دمياط، الشرقية، الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات".. خلال الـ24ساعة الأخيرة، من ضبط العديد من قضايا الاتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية بدون ترخيص، حيث تم ضبط 10 آلاف قرص مخدر، و60 طربة حشيش وكمية من البانجو والهيروين.

تأتى هذه الحملات فى إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بوزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها خاصة مرتكبى جرائم تجارة المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية غير المرخصة.

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