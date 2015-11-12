ارتفاع أعداد المصابين فى الانهيار الجزئى لعقار طنطا لـ7 أشخاص

ارتفعت أعداد مصابى الفندق المنهار فى طنطا لـ7 مصبين، حيث انهار جزء خلفى من "فندق" قديم يسمى وادى النيل، بجوار مسجد السيد البدوى التابع لحى أول طنطا.

تلقَّى اللواء نبيل عبد الفتاح، مدير أمن الغربية، اليوم الخميس، إخطارًا يفيد انهيار الجزء الخلفى للفندق المذكور، وإصابة عدد من المواطنين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، ونقل المصابين لمستشفى طنطا الجامعى.

وأكدت التحريات الأولية أن الفندق مبنى قديم، مكون من دورين، وتم عزل المكان وتشكيل لجنة هندسية لدراسة أسباب الانهيار.

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