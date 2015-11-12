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العاهل السعودى يوجه الخطوط الجوية باستمرار تسيير رحلاتها لشرم الشيخ

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العاهل السعودى يوجه الخطوط الجوية باستمرار تسيير رحلاتها لشرم الشيخ العاهل السعودى يوجه الخطوط الجوية باستمرار تسيير رحلاتها لشرم الشيخ
وجه العاهل السعودى الملك سلمان بن عبدالعزيز الخطوط الجوية العربية باستمرار تسيير رحلاتها إلى شرم الشيخ، من الرياض وجدة، دعماً للسياحة فى . ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عنه تأكيده على ثقته التامة بالأمن المصرى والجيش المصرى.

وكانت عدد من الدول وشركات الطيران أوقفت رحلاتها إلى المدينة السياحية المصرية، بعد سقوط الطائرة الروسية فى شرم الشيخ.

- تسيير 20 رحلة سياحية من النمسا وسلوفاكيا والمجر لشرم الشيخ فى الكريسماس
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مصر 365

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