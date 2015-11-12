شيخ الطريقة البرهامية: الشيعة اخترقوا طرقا صوفية بضخ الأموال وزواج المتعة

قال الشيخ محمد الشهاوى، شيخ الطريقة البرهامية الشهاوية، رئيس المجلس الصوفى العالمى، إن الاختراق الإيرانى الشيعى للطرق الصوفية بدأ يتصاعد بعد ثورة 25 يناير، ولكنه فشل فى اختراق طرق كثيرة على الرغم من اخترقه طرقا مُحددة.

وأشار "الشهاوى" فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "هناك بعض مشايخ الطرق الصوفية يترددون كثيرا على طهران الأمر الذى يثير حولهم شبهات كثيرة، فضلا عن انتشار شائعات حولهم بأنهم تزوجوا فى إيران زواج متعة"، مؤكدا أن الشيعة يحاولون اختراق الطرق الصوفية عن طريق الأموال والإعلام.

وأضاف "الشهاوى": "نحن فى الطريقة الشهاوية البرهامية التى ميلادها سنة 638 هجرية نحذر دائما من التواجد الشيعى، فضلا عن أن مريدى الطريقة قبل شيخ الطريق يبغضون الفكر الشيعى".

وأشار "الشهاوى" إلى أن هناك غزوا من الفكر الشيعى للطرق الصوفية ومصر عامة عن طريق الإعلام وضخ الأموال بتأسيس قنوات تليفزيونية مجهولة".

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