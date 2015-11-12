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إغلاق جزئى لدائرى المريوطية بسبب أعمال الصيانة لمدة 4 أيام

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إغلاق جزئى لدائرى المريوطية بسبب أعمال الصيانة لمدة 4 أيام إغلاق جزئى لدائرى المريوطية بسبب أعمال الصيانة لمدة 4 أيام
أغلقت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء مجدى عز الدين، مساعد الوزير للمرور، جزءا من وصلة المريوطية الجديدة أعلى الطريق الدائرى للمتجه إلى مناطق المنيب والمعادى لمدة 4 أيام من الساعة 12 من ظهر اليوم الخميس وحتى يوم الأحد القادم 15 نوفمبر حتى الساعة 6 صباحا.

وتأتى تلك الأعمال فى إطار قيام الهيئة العامة للطرق والكبارى بأعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائرى والقوس الغربى لتنفيذ أعمال الصيانة والتجديد للفواصل الطولية والعرضية بالطريق من بعد منزل المريوطية بطول 270 مترا فى نصف الاتجاه الأيمن من المريوطية متجهة إلى الطريق الصحراوى.

كانت الإدارة العامة للمرور قد قسمت فترة الغلق على عشرة أسابيع بشكل متقطع حتى لا تؤثر أعمال التطوير فى تكدس للسيارات أو تعطل للطريق على أن تكون مساحات الغلق تبدأ بجانب الطريق دون الآخر حتى انتهاء أعمال الصيانة.
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