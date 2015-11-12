زوجات رؤساء الدول المشاركات في اجتماع «المرأة العربية» يغادرن القاهرة

غادرت مطار القاهرة الدولي، منة سي عامر، قرينة رئيس الجزائر، متجهةً إلى الجزائر، وذلك بعد مشاركتها في أعمال الاجتماع السابع للمجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية، والذي عقد في مدينة شرم الشيخ، لمناقشة قضايا المرأة العربية .

ويذكر أن غادرت كلًا من فاطمة حبيب، قرينة رئيس موريتانيا، وبسيمة الحقاوي، قرينة عاهل المغرب، وهي رئيسة المجلس التنفيذي للمنظمة، متوجهتين إلى مدينة الدارالبيضاء، بعد مشاركتهن في أعمال الاجتماع السابع للمجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية، المقام في مدينة شرم الشيخ .

وكانت السفيرة مرفت التلاوي، المدير العام للمنظمة، قد شاركت في تلك الاجتماعات بمشاركة 18 دولة عربية منها ” مصر – الأردن – تونس – الجزائر – السودان – العراق – سلطنةعمان – فلسطين – لبنان – ليبيا – المغرب – موريتانيا – واليمن ” .