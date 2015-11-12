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تسيير 20 رحلة سياحية من النمسا وسلوفاكيا والمجر لشرم الشيخ فى الكريسماس

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تسيير 20 رحلة سياحية من النمسا وسلوفاكيا والمجر لشرم الشيخ فى الكريسماس تسيير 20 رحلة سياحية من النمسا وسلوفاكيا والمجر لشرم الشيخ فى الكريسماس
كشفت المهندس أحمد الأعصر، صاحب شركة سياحة بالمجر، عن الاتفاق مع عدد من شركات السياحة السلوفاكية والنمساوية والمجرية، على تنظيم عن 20 رحلة سياحية خلال عيد الكريسماس إلى مدينة شرم الشيخ.

وقال الأعصر، فى تصريحات خاصة لــ"اليوم السابع"، إن عدد هذه الرحلات فى زيادة مستمرة، ومن المتوقع أن تتم زيادتها خلال الفترة المقبلة حال استجابة الشركات السياحية والطيران على منخفضة لنقل السياح إلى شرم الشيخ.

وتابع الأعصر، أنه يسعى لتكثيف الرحلات السياحية إلى شرم الشيخ، من أجل إنعاش السياحة المصرية بعد أزمة الطائرة الروسية، مؤكدا أن البرامج السياحة التى ستقام الفترة المقبلة ستكون مخفضة، وستجذب العديد من السائحين خاصة أن الأوروبيين دائما يبحثون عن أقل الأسعار والأماكن الساحلية العالمية.

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مصر 365

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