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"موديز" تأثير سلبى لحادث تحطم الطائرة الروسية على السياحة فى مصر

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"موديز" تأثير سلبى لحادث تحطم الطائرة الروسية على السياحة فى مصر "موديز" تأثير سلبى لحادث تحطم الطائرة الروسية على السياحة فى مصر
قالت مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتمانى، إن حادث تحطم الطائرة الروسية فى سيلقى بظلاله على السياحة، نتيجة تعليق رحلات الطيران وتحذيرات السفر التى أطلقتها بعض الدول، وهو ما يؤثر بشكل سلبى على تصنيف مصر الائتمانى.

وأضافت المؤسسة فى التقرير الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، أنه بالرغم من أن سبب تحطم الطائرة لا يزال قيد التحقيق، لكن تشديد الإجراءات الأمنية وتعليق رحلات الطيران وتحذيرات السفر من المحتمل أن تقلل وفود السائحين إلى مصر، وهو أمر سلبى على التصنيف الائتمانى لمصر الذى حددته مؤسسة التصنيف عند B3.

ورفعت "موديز" التصنيف الائتمانى لمصر من Caa1إلى B3، فى إبريل الماضى، وأرجعت ذلك إلى تحسن أداء الاقتصاد الكلى، وانخفاض الالتزامات الخارجية، بالإضافة إلى الالتزام المستمر ببرامج الإصلاح المالى والاقتصادى، وأبقت الوكالة على نظرة مستقبلية "مستقرة" للاقتصاد المصرى.
>وتوقعت المؤسسة فى تقرير صدر فى نوفمبر الجارى، أن ينمو الاقتصاد المصرى بمعدل 5% فى العام المالى 2015-2016، مقابل 4.5% خلال العام المالى السابق، لافتة إلى أنه من المتوقع أن تعزز الاستثمارات الخاصة والعامة النمو الاقتصادى فى مصر خلال 12-18 شهرا المقبلين.

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