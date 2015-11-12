المنطقة الصناعية بالقنطرة شرق: "الكهرباء" تطالبنا بصيانة المحولات

تعانى المنطقة الصناعية بالقنطرة شرق إحدى قلاع الصناعة فى محافظة الإسماعيلية، من انقطاع التيار الكهربائى، منذ فترة، وتوقف المصانع الأمر الذى كلف أصحاب المصانع خسائر فادحة وأثر على العاملين، وذلك بسبب تهالك المحولات الكهربائية وعدم صيانتها منذ فترة طويلة.

وقال عدد من أصحاب المصانع إنهم طلبوا من هندسة كهرباء القنطرة شرق الاستفسار عن موعد إصلاح المحولات لانقطاع الكهرباء بالمنطقة الصناعية يومياً، موضحين أن هندسة الكهرباء أكدت لهم أنهم ليس لديهم قطع غيار لصيانة المحولات المغذية للمصانع والشركات لأنها مسئولية جهاز تنمية المنطقة الصناعية.

وأشاروا إلى أن هندسة كهرباء القنطرة شرق طالبوهم بإصلاح المحولات على نفقة المصانع والشركات الخاصة، وتابع أصحاب المصانع: "بالرجوع إلى جهاز تنمية المنطقة الصناعية أفادنا الجهاز بأنه جهاز تعمير سيناء قام بتوريد وتركيب المحولات المذكورة لكافة مصانع المنطقة الصناعية بالقنطرة شرق وتم تسليمها بموجب محضر رسمى لهندسة كهرباء القنطرة شرق لتشغيلها وصيانتها وأن مسئوليتنا تنتهى عند هذا الحد".

وأضاف أصحاب المصانع أن عدم وجود سخانات للموزع الحلقى للوحات الرئيسية بالهندسة جهد متوسط مما يستدعى إلى انقطاع التيار الكهربائى يوميا حتى الساعة الثانية عشر ظهرا لوجود رطوبة وشبورة مائية بالجو.

واستطرد أصحاب المصانع: "جهاز تنمية المنطقة الصناعية بالقنطرة شرق يطالب المصانع والشركات بالمنطقة الصناعية بشراء لمبات موفرة على نفقتهم الخاصة لإنارة المنطقة الصناعية ليلا ونحن نشترى منتجا نهائيا بالأسعار التى تحددها شركة كهرباء القناة بعد زيادة أسعار شرائح الشركات والمصانع".