تجديد حبس تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بالأقراص المخدرة بمنطقة الساحل

جدد قاضى المعارضات بمحكمة الجلاء، حبس تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار فى الأقراص المخدرة، فى منطقة الساحل، 15 يوما على ذمة التحقيق.

كانت وردت معلومات للأجهزة المعنية بمديرية أمن القاهرة، بقيام عاطلين بالاتجار فى المواد المخدرة، وعلى الفور تم إعداد الخطة المناسبة لإجراء التحريات، التى أكدت صحة الواقعة، وتبين بأن المتهمين كونا فيما بينهما تشكيلا عصابيا تخصص فى الاتجار فى الأقراص المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، والحصول على إذن من النيابة العامة، تمكنت القوات الأمنية من ضبط كل من "ا س" عاطل، والسابق اتهامه فى عدد من القضايا المختلفة، و"م ص" عاطل 28 سنة، وبحوزتهما 810 أقراص من المواد المخدرة المختلفة.

وبمناقشتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، وحرر المحضر اللازم للواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.وبمواجهة النيابة للمتهمين بالمضبوطات، انكروا تماما أى صلة لهما بالواقعة، فقررت حبسهما على ذمة التحقيقات.

ويذكر أن نيابة الساحل، أمرت بحبس تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار فى الأقراص المخدرة، فى منطقة الساحل، 4 أيام على ذمة التحقيق.