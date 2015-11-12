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اليوم..وزير التعليم العالى يستعرض برنامج الوزارة لـ"البرلمان" مع رئيس الوزراء

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اليوم..وزير التعليم العالى يستعرض برنامج الوزارة لـ"البرلمان" مع رئيس الوزراء اليوم..وزير التعليم العالى يستعرض برنامج الوزارة لـ"البرلمان" مع رئيس الوزراء
أكد الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أنه سيلتقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، اليوم الخميس، لمناقشة برنامج الوزارة الذى سيعرض على البرلمان المقبل.

ورفض الشيحى، فى تصريحات صحفية على هامش اجتماع المجلس الأعلى للجامعات اليوم، الإفصاح عن محاور البرنامج أو أى تفاصيل بشأنه، إلا بعد العرض على رئيس الوزراء.
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