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القبض على 5 عاطلين بحوزتهم أسلحة ومخدرات فى القليوبية

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القبض على 5 عاطلين بحوزتهم أسلحة ومخدرات فى القليوبية القبض على 5 عاطلين بحوزتهم أسلحة ومخدرات فى القليوبية
تمكن ضباط مباحث مركز القناطر الخيرية من ضبط "رجب. ا. ن" 25 سنة عاطل، وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع و2 طلقة من ذات العيار، وبمواجهته اعترف بحيازتة للسلاح النارى بقصد الدفاع.

كما تمكن ضباط مباحث قسم أول شبرا الخيمة من ضبط "إسلام. ف. ع" 24 سنة عاطل، وبحوزته سلاح نارى بندقية خرطوش تركى مطموسة الأرقام و6 طلقات وكمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 250 جراما ومبلغ مالى 370 جنيها وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية تجارته والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه.

وتمكن ضباط مباحث مركز شرطة قليوب من ضبط "محمد. ف. ح" 19 سنة عاطل، وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش وطلقة وكمية من الحشيش المخدر تزن حوالى 100 جرام ومبلغ مالى 595 جنيها وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة والسلاح النارى لحماية تجارته والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للإتصال بعملائه.

وتمكن ضباط مباحث مركز الخانكة من ضبط "ياسر. ح. ع" 30 سنة عاطل، وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع وعدد 3 طلقات من ذات العيار، وبمواجهته اعترف بحيازتة للسلاح النارى بقصد الدفاع.

تمكن ضباط مباحث قسم العبور من ضبط "أحمد. ر. م" 19 سنة عاطل، وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع وطلقتين من ذات العيار، وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع.

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