القوات الكردية تبدأ معركة لاستعادة بلدة سنجار بشمال العراق

>بدأت القوات الكردية هجوما اليوم الخميس لإستعادة بلدة سنجار فى شمال العراق من متشددى تنظيم داعش الذين سيطروا عليها قبل أكثر من عام وقتلوا و إسترقوا آلافا من سكانها اليزيديين.

وقال بيان أصدره المجلس الوطنى الكردى ان عملية "سنجار الحرة" تهدف الى تطويق البلدة والسيطرة على خطوط الامداد لتنظيم الدولة الاسلامية وإقامة منطقة عازلة لحماية البلدة من نيران المدفعية، والهجوم تدعمه ضربات جوية من الائتلاف الذى تقوده الولايات المتحدة.

وتقع سنجار على الطريق السريعة الرئيسية التى تربط بين مدينتى الموصل والرقة وهما معقلا تنظيم الدولة الاسلامية فى العراق وسوريا.

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