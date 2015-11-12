أخبار عاجلة

كل ما يميز برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

القوات الكردية تبدأ معركة لاستعادة بلدة سنجار بشمال العراق

Google+ Print
القوات الكردية تبدأ معركة لاستعادة بلدة سنجار بشمال العراق القوات الكردية تبدأ معركة لاستعادة بلدة سنجار بشمال العراق

>بدأت القوات الكردية هجوما اليوم الخميس لإستعادة بلدة سنجار فى شمال العراق من متشددى تنظيم داعش الذين سيطروا عليها قبل أكثر من عام وقتلوا و إسترقوا آلافا من سكانها اليزيديين.

وقال بيان أصدره المجلس الوطنى الكردى ان عملية "سنجار الحرة" تهدف الى تطويق البلدة والسيطرة على خطوط الامداد لتنظيم الدولة الاسلامية وإقامة منطقة عازلة لحماية البلدة من نيران المدفعية، والهجوم تدعمه ضربات جوية من الائتلاف الذى تقوده الولايات المتحدة.

وتقع سنجار على الطريق السريعة الرئيسية التى تربط بين مدينتى الموصل والرقة وهما معقلا تنظيم الدولة الاسلامية فى العراق وسوريا.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365