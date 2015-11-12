للأمهات.. تعرفى على أسباب زيادة كرات الدم الحمراء عند طفلك

زيادة كرات الدم الحمراء

أسباب ارتفاع نسبة كرات الدم الحمراء

يعانى بعض الأطفال حديثى الولادة من ارتفاع نسبة كرات الدم الحمراء بالجسم، نتيجة أسباب مختلفة منها ما يتعلق بوزن الطفل وعوامل أخرى عديدة.>حول ذلك تقول الدكتورة نهى أبو الوفاء استشارى أمراض الأطفال بقصر العينى، إن مرض زيادة كرات الدم الحمراء عن المعدل الطبيعى عند الأطفال حديثى الولادة هو مرض عكس الأنيميا ويتسبب فى زيادة لزوجة دم الطفل.>واستكملت د. نهى قائلة: "هناك أسباب وعوامل مختلفة وراء زيادة عدد كرات الدم الحمراء بجسم الطفل وأهمها":

1) نقص وزن الطفل عن المعدل الطبيعى عند الولادة.

>2) تأخر ربط الحبل السرى للطفل حديث الولادة.

>3) زيادة نشاط الغدة الدرقية.

>4) الطفل المولود بعد مرور أكثر من 9 شهور.

لذلك تنصح د. نهى قائلة: "يجب على الأمهات الاهتمام بالمتابعة الطبية للأطفال منذ الولادة، للاطمئنان على حالة طفلها الصحية وتجنبه التعرض لبعض الأضرار الصحية".