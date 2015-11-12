الأمم المتحدة: التقدم نحو مفاوضات بشأن سوريا مفيد لأزمة المهاجرين

>قال مسئول بارز بالأمم المتحدة يوم الأربعاء إن التقدم نحو مفاوضات بشأن سوريا يعطى بصيص أمل فى تخفيف ازمة اللاجئين التى تجتاح اوروبا بينما يستعد دبلوماسيون لمحادثات هذا الاسبوع.

وأبلغ جان الياسون نائب الأمين للأمم المتحدة "سيكون شيئا عظيما لو تمكنا من إحراز تقدم الان خصوصا فى هذا الوقت من الازمة على صعيد اللاجئين".

ومتحدثا فى مالطا على هامش قمة حول الهجرة بين قادة أوروبيين و افارقة حذر الياسون من الافراط فى التفاؤل بشأن المناقشات حول سوريا والتى جرت مؤخرا بين روسيا والولايات المتحدة وقوى اقليمية هى السعودية وإيران وتركيا.