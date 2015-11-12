نائب دائرة "جهينة": الاتفاق مع رجال أعمال خليجيين لإنشاء 3 مصانع بسوهاج

أعلن خالد أبو زهاد عضو مجلس النواب عن دائرة جهينة بمحافظة سوهاج، أنه التقى خلال الأيام الماضية عددا من المستثمرين ورجال الأعمال من دول الخليج وذلك للاتفاق على إنشاء 3 مصانع فى الظهير الصحراوى للدائرة وهى مصنع للأسمدة وآخر للأسمنت وثالث لمشتقات الحديد.

وقال خالد أبو زهاد فى تصريحات صحفية: إن الدائرة تتمع بظهير صحراوى كبير وغير مستغل، مضيفا أن الدائرة ضمن قطاع الصعيد الذى تم تهميشه خلال السنوات الأخيرة وجاء الوقت لكى نهتم به، خاصة وأنه يمتلك العديد من مقومات الاستثمار وعلى رأسها الأيدى العاملة.

> وأشار أبو زهاد إلى أن دائرة جهينة تعد من أكثر الداوئر الطاردة لأبنائها للقاهرة والإسكندرية أو للدول الخليجية بسبب عدم توافر أى فرص عمل لهم، موضحا أن هذه المصانع ستساهم فى استعياب هؤلاء الشباب بالإضافة لأبناء القرى والمدن المجاورة.

وأضاف النائب: دائرة جهينة تعانى من عدم تغطية كافة قراها بالصرف الصحى، بالإضافة إلى خلط المياه العزبة بمياه الصرف مما يتسبب فى إصابة مئات المواطنين بالفشل الكلوى، بالإضافة لتدهور مستوى المستشفيات الحكومية والوحدات الصحية بالدائرة وعدم قدرتهم على استقبال الحالات الحرجة.