تجديد حبس سائق تاكسى لاتهامه بسرقة 3 من عرب 48 بروض الفرج

جددت غرفة المشورة المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة، حبس "مصطفى. ع. ف"، سائق تاكسى، 15 يوماَ على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بالنصب على 3 أشخاص من عرب 48 يحملون الجنسية الإسرائيلية بروض الفرج.

وكشفت تحقيقات النيابة فى القضية رقم 7711 جنح روض الفرج لسنة 2015 أن المجنى عليهم "إبراهام. ب" و"شعبان. ص" و"وليد. ى"، سائحون من إسرائيل، استقلوا "تاكسى" بقيادة "مصطفى. ع. ف" لتوصيلهم إلى عدد من المناطق السياحية، وقبل أن يتوجهوا إلى المتحف طلبوا من السائق شراء هاتف محمول، ثم طلبوا من السائق تغيير دولارات قبل التوجه لشراء الموبايل، فاقترح عليهم تغييرها بمنطقة كوبانية المية فى روض الفرج بسعر 8 جنيهات وربع للدولار، وتوجه بهم واتصل بميكانيكى يدعى "بدوى" وهناك تسلم منهم 3 آلاف دولار وطلب منهم النزول للسير على الأقدام لتغيير العملات من الميكانيكى، وما أن نزلوا حتى هرب بالتاكسى وبحوزته المبلغ.

وألقت قوة أمنية القبض على المتهم، وأكد أن المجنى عليهم عرضوا عليه أثناء توصيلهم لأحد الأماكن السياحية العمل معهم، عن طريق تجنيد عدد من الشباب كجواسيس لإسرائيل، وأنه فَكَّرَ فى هذه الحيلة "للخروج منهم بأى مصلحة" على حد تعبيره.

وأضاف المتهم: "أخدتهم إلى كوبانية المية فى منطقتى وقلت أعلم عليهم زى ماهما جيين يعلموا علينا فى بلدنا، ورسمت الخطة وقلت لهم تعالوا معايا عندى ناس صحابى ممكن يشتغلوا معانا، وسلمونى الـ3 آلاف دولار كعربون لتجنيدى، فأخذت الفلوس وهربت، وسبتهم يضربوا دماغهم فى الحيط".