النيابة تأمر بدفن وتشريح 3 جثث لعمال لقوا مصرعهم فى حادث تصادم بالصف

أمرت نيابة الصف برئاسة المستشار محمد خليل مدير النيابة بدفن جثة 3 عمال، لقوا مصرعهم فى حادث تصادم بالطريق الدولى بدئرة قسم شرطة الصف، وذلك بسبب انفجار إطار السيارة التى يستقلونها، كما استعلمت النيابة عن الحالة الصحية لباقى المصابين فى الحادث تمهيدا لسماع أقوالهم وطلبت تحريات رجال المباحث حول الواقعة.

كانت 3 عمال قد لقوا مصرعهم وأصيب 4 أخرين فى حادث انقلاب سيارة كانت تقلهم بالطريق الدولى بدائرة قسم شرطة الصف، بسبب انفجار إطار السيارة. وتلقى اللواء مجدى عبد العال مدير مباحث الجيزة، إخطارًا من العميد محمود شوقى مأمور قسم الصف بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص تقل عمالا بأحد المصانع نتيجة انفجار الإطار الأمامى للسيارة.

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين لمستشفى حلوان والمتوفين إلى المشرحة، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيقات.