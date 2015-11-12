للنساء.. تعرفى على أحدث الوسائل التجميلية للتخلص من الذقن المزدوج

الذقن المزدوج من المشاكل الجمالية التى يعانى منها البعض، ويمنح الذقن المزدوج مظهرا أكبر فى السن والوزن لأصحابه، لذا يسعى الكثيرون للتخلص منه بالعديد من الوسائل.

لسنوات ظل التدخل الجراحى أول وأهم الوسائل المتبعة لعلاج الذقن المزدوج، لكن مؤخرا بدأ اتباع وسائل تجميلية أقل فى آثارها الجانبية بمراحل متعددة مقارنة بالتدخل الجراحى.

وهو ما أرسلت قارئة تسأل عنه وتقول إنها قرأت عن تقنية علاج الذقن المزدوج بتركيب شبكة لرفعه، وشد الجلد بتلك المنطقة، وتسأل عن أهمية تلك التقنية فى علاج الذقن المزدوج.

تجيب عن سؤالها أخصائية الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر الدكتورة هديل جهاد، موضحة أن تقنية تركيب شبكة أعلى الرقبة لعلاج الذقن المزدوج تعد الأنجح فى حل تلك المشكلة.

ويتم تركيبها بالبنج الموضعى دون الحاجة للتدخل الجراحى، وتستغرق عملية تركيبها مدة وجيزة مقارنة بالجراحات السابقة.

وهناك بعض التعليمات التى ينصح بإتباعها بعد إجراء تلك التقنية، كالنوم على الظهر لمدة عشرة أيام، وتجنب النوم على أحد الجانبين طوال تلك الفترة.

ويستمر مفعول تلك التقنية لفترة تصل لعام ونصف.

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