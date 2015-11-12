داعية يدعم التحالف الجمهورى..ويؤكد:"اللى نعرفه أحسن من اللى منعرفوش"

أعلن الدكتور أسامة القوصى الداعية السلفى دعمه لقائمة التحالف الجمهورى، الذى تتزعمه المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق.إعلان - Ads إعلان - Ads
- أسامة القوصى: السلفيون والشيعة متطرفون ويستغلون الدين لمصالحهم
وقال "القوصى" فى تصريحات لـ"اليوم السابع":" أنا احترم المستشارة تهانى الجبالى وهى على رأس قائمة التحالف الجمهورى لذلك أنا أدعمها" مضيفا: "سأصوت فى هذا الانتخابات بمبدأ اللى نعرفه أحسن من اللى منعرفوش".
وأضاف "القوصى": "مواقف المستشارة تهانى الجبالى خلال الـ4 سنوات الماضية تؤكد أنها شخصية وطنية 100% وحريصة على استقرار البلد، كما إنها تعلم حجم المؤامرة التى تحدث ضد مصر".
- أسامة القوصى: السلفيون والشيعة متطرفون ويستغلون الدين لمصالحهم
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