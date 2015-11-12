داعية يدعم التحالف الجمهورى..ويؤكد:"اللى نعرفه أحسن من اللى منعرفوش"

أعلن الدكتور أسامة القوصى الداعية السلفى دعمه لقائمة التحالف الجمهورى، الذى تتزعمه المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق.

وقال "القوصى" فى تصريحات لـ"اليوم السابع":" أنا احترم المستشارة تهانى الجبالى وهى على رأس قائمة التحالف الجمهورى لذلك أنا أدعمها" مضيفا: "سأصوت فى هذا الانتخابات بمبدأ اللى نعرفه أحسن من اللى منعرفوش".

وأضاف "القوصى": "مواقف المستشارة تهانى الجبالى خلال الـ4 سنوات الماضية تؤكد أنها شخصية وطنية 100% وحريصة على استقرار البلد، كما إنها تعلم حجم المؤامرة التى تحدث ضد مصر".

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