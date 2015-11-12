مرشح بالدائرة الأولى فى الإسماعيلية: أدعم "الدراويش" وناشئيه لعودة البطولات

قال المرشح البرلمانى، الدكتور عبد المالك التوادرى، المرشح لعضوية مجلس النواب عن الدائرة الأولى بمحافظة الإسماعيلية، إنه يمنح قطاع الناشئين بالنادى الإسماعيلى اهتمامًا خاصًا ورعاية للناشئين أبناء النادى لإعداد جيل قادر على استكمال أمجاد الدراويش.

وأشار "التوادرى"، خلال مؤتمر انتخابى بحى ثانى، إلى اتجاهه لدعم الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى، حتى يستكمل أمجاده ويحقق بطولات هذا الموسم، لأنه يعرف قيمة ومكانه النادى لدى جماهيره العظيمة والعاشقة لفريقها.

وفى سياق آخر، انطلقت أمس الأربعاء، الدورة الرياضية التى ينظمها المرشح البرلمانى، ومن المقرر تنظيم، حفل ختام نهائى الدورة، بحضور نجوم أندية الدورى الممتاز، بالإضافة إلى عدد كبير من الرياضيين.

كما واصلت حملة المرشح الانتشار فى أحياء الدائرة لتعريف الناخبين ببرنامج "التوادرى" الانتخابى، الذى يهتم بالتعليم والصحة والبطالة.



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