فلسطين ترحب بقرار الاتحاد الأوروبى وضع علامات على منتجات المستوطنات

>رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، الأربعاء، بإصدار الاتحاد الأوروبى تعليماته الرسمية للدول الأعضاء بوضع علامات على كافة المنتجات التى تصنع فى المستوطنات الإسرائيلية فى الأرض المحتلة والجولان ووقف تعامل دول الاتحاد الأوربى مع هذه المنتجات .

ورأت الوزارة فى بيان أصدرته، أن هذا القرار يشكل خطوة جيدة تسير فى اتجاه انسجام دول الاتحاد مع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولى الذى ينص على أن أراضى الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة هى أرض فلسطينية محتلة منذ عام 1967.

واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن القرار خطوة فى الاتجاه الصحيح، وأنه لابد أن يليه قرارات أخرى لمواجهة الاستيطان برمته وما ينتج عنه، بما يخدم فرص عملية السلام وحماية حل الدولتين.

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