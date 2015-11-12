مسجل خطر بالقليوبية: ارتكبت 50 جريمة سرقة بالإكراه

اعترف مسجل خطر بارتكاب 50 واقعة سرقة بالإكراه فى القليوبية، بعدما تمكن ضباط مباحث قسم ثان شبرا الخيمة من ضبطه وبحوزته 4 أسلحة آلية وخرطوش، كما أدلى باعترافات تفصيلية حول ارتكابه للجرائم أمام العقيد جمال الدغيدى رئيس فرع البحث الجنائى، والمقدم مصطفى لطفى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة.

وقال المتهم الذى يدعى "كرم ط" 35 سنة أمام رجال المباحث، أنه كان يقوم بشراء البندقية الآلى بـ 15 ألف جنيه من منطقة الجعافرة من شخص يدعى " فرج ح أ " وأنه اشترى البندقية الخرطوش بمبلغ 2500 جنيه.

وأضاف المتهم أنه كان يقوم بسرقة المواطنين مع اشخاص آخرين وهم " وائل " و" أكرامى ر " و" وليد ب " و" جمال ز " وأنه وراء ارتكاب سرقة مبلغ 900 ألف جنيه من سيارة بالخانكة وسرقة سيارة من إحدى الشركات بمدينة العبور وأنه هارب منذ 3 سنوات كان يقوم خلالها بتزعم عصابة للسرقة بالإكراه منتحلا صفة شخص آخر ببطاقة مزورة.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم مصطفى لطفى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد قيام عبد العليم إقبال ومحمود ندا معاونى مباحث القسم، بإشراف العقيد جمال الدغيدى رئيس فرع البحث الجنائى، بالقبض على المتهم "كرم.ط.ع" 35 سنة "مسجل خطر" المحكوم عليه فى 4 قضايا جنايات ومطلوب ضبطه وإحضاره فى 50 قضية متنوعة، وضبط بحوزته 2 بندقية إلى و2 بندقية خرطوش و90 طلقة إلى وخرطوش وبطاقة مزورة.

تحرر محضر بالواقعة، وبعرضه على النيابة العامة أمر محمد عبد الرحمن رئيس نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيق بإشراف المستشار وليد البيلى المحامى العام لنيابات جنوب بنها.

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