أخبار عاجلة

كل ما يميز برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

قوافل طبية بالوادى الجديد لعلاج أهالى القرى النائية بالفرافرة

Google+ Print
قوافل طبية بالوادى الجديد لعلاج أهالى القرى النائية بالفرافرة قوافل طبية بالوادى الجديد لعلاج أهالى القرى النائية بالفرافرة
قال جهاد المتولى رئيس الوحدة المحلية لقرى الكفاح التابعة لمركز الفرافرة بمحافظة الوادى الجديد، إن هناك قافلة طبية متخصصة تنفذ اعمالها بقرى مركز الفرافرة تنتهى اليوم الخميس لتوقيع الكشف الطبى على المرضى من اهالى القرى، حيث بدأت القافلة عملها بقرية الكفاح فى اطار جهود المديرية لسد العجز فى التخصصات الطبية بقرى الفرافرة.

وأضاف جهاد المتولى، أن تلك القوافل تأتى فى إطار توفير الرعاية الصحية المتكاملة لأبناء القرى النائية ولسد العجز فى التخصصات الطبية غير المتوفرة فى الوحدات الصحية والمستشفيات، مؤكدا على أن المحافظة تقوم بالتنسيق مع المؤسسات الخيرية الأخرى سوف تسير قوافل طبية لجميع الأماكن المحرومة لتوقيع الكشف الطبى وتقديم خدمة العلاج بالمجان.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365