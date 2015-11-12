قوافل طبية بالوادى الجديد لعلاج أهالى القرى النائية بالفرافرة

قال جهاد المتولى رئيس الوحدة المحلية لقرى الكفاح التابعة لمركز الفرافرة بمحافظة الوادى الجديد، إن هناك قافلة طبية متخصصة تنفذ اعمالها بقرى مركز الفرافرة تنتهى اليوم الخميس لتوقيع الكشف الطبى على المرضى من اهالى القرى، حيث بدأت القافلة عملها بقرية الكفاح فى اطار جهود المديرية لسد العجز فى التخصصات الطبية بقرى الفرافرة.

وأضاف جهاد المتولى، أن تلك القوافل تأتى فى إطار توفير الرعاية الصحية المتكاملة لأبناء القرى النائية ولسد العجز فى التخصصات الطبية غير المتوفرة فى الوحدات الصحية والمستشفيات، مؤكدا على أن المحافظة تقوم بالتنسيق مع المؤسسات الخيرية الأخرى سوف تسير قوافل طبية لجميع الأماكن المحرومة لتوقيع الكشف الطبى وتقديم خدمة العلاج بالمجان.