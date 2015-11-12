القبض على أحد المتورطين فى السطو المسلح على محل مجوهرات بالهرم

ألقت مباحث الجيزة، القبض على أحد المتهمين الهاربين فى حادث السطو المسلح على محل مجوهرات بالهرم والاستيلاء على كمية من الذهب ومبلغ مالى وإطلاق النار، مما أسفر عن إصابة مالك المحل بطلق نارى وهروبهم عقب ارتكاب الجريمة، حيث تمكن رجال المباحث عقب الحادث من ضبط 3 من الجناة يستقلون سيارة ملاكى، كما نجح رجال المباحث فى تحديد هوية باقى المتهمين وضبط متهم رابع بمنطقة أبو النمرس، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

أحداث الجريمة تلقى بها المقدم أسامة عبد الفتاح رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، بلاغا من الأهالى بتعرض محل مجوهرات للسطو المسلح على يد عدد من المسلحين، وبالانتقال إلى محل الواقعة ذكر "عماد.ن" نجل مالك محل المجوهرات، أنه وأثناء تواجده بالمحل وبصحبته شقيقه "أيمن" فوجئ بقيام عدد من الأشخاص ملثمين يستقلون سيارتين إحداهما رمادى اللون والثانية نبيتى اللون بدون لوحات معدنية وقاموا بالنزول من السيارتين وبحوزتهم أسلحة نارية آلية وخرطوش، وأطلقوا عدة أعيرة نارية أصابت إحداها الثانى، واستولوا على كمية من المشغولات الذهبية ومبلغ مالى وفروا هاربين.

وفى وقت لاحق، أثناء مرور قوة أمنية للبحث عن الجناة بإشراف المقدم هانى عكاشة، رئيس مباحث قسم شرطة الحوامدية، اشتبهوا فى سيارة بذات المواصفات الخاصة بسيارة المتهمين الأولى وتم مطاردتها وإجبار قائدها على التوقف، وتبين أنها سيارة ماركة سيراتو حمراء اللون وبداخلها كل من "مصطفى.ح" 30 سنة تباع ومقيم بدائرة مركز أبو النمرس و"محمد.ش" 30 سنة عاطل وسليمان. س" 30 سنة وشهرته "أبو فاطمة" عاطل مصاب بطلق نارى بالكتف الأيمن فتحة دخول وخروج وتم نقله لمستشفى الحوامدية لتلقى العلاج.

بمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بالاشتراك مع كل من "محمود .ن" و"أحمد.ن" و"عمار. ا" و"محمد.،ن" و"أحمدع" وجميعهم يقيمون بدائرة مركز شرطة أبو النمرس، وأضافوا أن المسروقات بحوزة المتهمين الهاربين، وبإعداد عدة أكمنة تمكن رجال المباحث عقب ذلك من ضبط أحد المتهمين الهاربين ويدعى "عمار.ا"، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطر اللواء طارق نصر مدير أمن الجيزة وباشرت النيابة التحقيق.