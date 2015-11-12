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اليوم..أولى جلسات إعادة إجراءات محاكمة "غزلان" بقضية غرفة عمليات رابعة

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اليوم..أولى جلسات إعادة إجراءات محاكمة "غزلان" بقضية غرفة عمليات رابعة اليوم..أولى جلسات إعادة إجراءات محاكمة "غزلان" بقضية غرفة عمليات رابعة
تنظر اليوم الخميس الدائرة الخامسة إرهاب برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين محمد محمد النجدى، وعبد الرحمن صفوت الحسينى، وسكرتارية أحمد صبحى عباس أولى جلسات إعادة محاكمة المتهم محمود غزلان عضو مكتب الإرشاد، والمتهم الثانى فى القضية المقيدة برقم 2210 لسنة 2014 والمعروفة إعلاميًا بـ "غرفة عمليات رابعة"، بعد قيامه بطلب إعادة إجراءت محاكمته.

وكانت محكمة الجنايات أصدرت حكمًا غيابيًا بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقًا وتقدم المتهم بطلب إعادة إجراءات محاكمة بعد أن ألقت قوة من قطاع الأمن الوطنى القبض عليه مطلع يونيو الماضى.

ووجهت نيابة أمن الدولة العليا للمتهم وآخرين اتهامات تولى قيادة جماعة أسست على خلاف القانون وإمدادها بمعونات مادية ومعنوية والاشتراك فى الاتفاق على قلب دستور الدولة وإعداد مخطط لإشاعة الفوضى فى البلاد والتحريض على اقتحام منشآت شرطية ومؤسسات حكومية ودور عبادة المسيحيين وإذاعة بيانات وأخبار كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد عبر الإنترنت والقنوات الفضائية وحيازة أجهزة اتصالات واستقبال وبث دون ترخيص من السلطات.


>- حجز طعون "بديع" و37 آخرين على أحكام "غرفة عمليات رابعة" لجلسة 3 ديسمبر
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