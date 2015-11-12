اليوم.. آخر موعد لتسجيل بيانات النواب الفائزين عن المرحلة الأولى

فى سابقة طريفة، أصدرت الأمانة العامة لمجلس النواب بيانا لها تطالب فيه النواب المتخلفين عن المجىء للبرلمان من أجل استخراج كارنية عضويتهم بالتوجه إلى المجلس لملء استمارة العضوية واستخراج الكارنية.

وبلغ عدد النواب الذين قاموا حتى الآن باستخراج كارنية العضوية لمجلس النواب وتسجيل بياناتهم نحو271 من بين 273 نائبا فازوا فى المرحلة الأولى.

من ناحية أخرى، قررت الأمانة إنهاء عمل لجنة الاستقبال اليوم الخميس على أن تستأنف أعمالها بعد إعلان نتيجة انتخابات المرحلة الثانية.

وكانت الأمانة العامة قد بدأت عملها يوم الثلاثاء الماضى لاستقبال النواب الفائزين من المرحلة الأولى، والبالغ عددهم 273 نائبا، ثم أصدرت يوم الاثنين الماضى بيانا بأسماء سبعة لم يحضروا إلى المجلس ونشرته على الموقع الرسمى لها واتصلت الأمانة بهم تليفونيا أكثر من مرة، وهو الأمر الذى دفع 5 منهم للتوجه إلى المجلس أمس الأول الثلاثاء لإنهاء إجراءات عضويتهم بشكل سريع خوفا من إثارة أى تشويه لهم ويتبقى اثنين لم يحضرا حتى الآن، وهما النائبان شريف فخرى عن المصريين بالخارج بقائمة فى حب مصر والنائب محمد عبد العزيز مستقل عن قنا، الذى أكد أنه سيأتى اليوم الخميس للبرلمان.

وفى سياق متصل، قررت الأمانة العامة أن تتبع نهج جديد هو أن تعقد الأمانة لقاء تعارفيًا مع الأعضاء الجدد بهدف التواصل بين النواب الجدد والأمانة العامة، وتعريفهم بطبيعة عمل المجلس واختصاصاته التشريعية والرقابية والمالية، والكيانات المعاونة للنواب فى القيام بدورهم البرلمانى.

كما قررت الأمانة أن يشمل هذا اللقاء عقد عدة ورش عمل متخصصة وتشمل جلسة الإجراءات الافتتاحية، والإجراءات التشريعية، والتواصل البرلمانى والتصويت الإلكترونى.

ومن ناحية أخرى، حضر أمس الأربعاء للبرلمان نائب وحيد هو محمد محمد سليم عسكر عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهورى بالدائرة الثانية بمحافظة قنا، الذى أعلن فى تصريحات لـ"اليوم السابع" عن انضمام 11 نائبا عن الحزب إلى "ائتلاف دعم الدولة المصرية" الذى تدشنه قائمة "فى حب مصر" كتكتل برلمانى تحت القبة.

وأوضح سليم، أن مركزى قفط وقوص بمحافظة قنا يعانون من بعض المشاكل المتمثلة فى الخصومات الثأرية، لافتا إلى أن بندر قوص وحده يعانى من 5 خصومات ثأرية، مطالبا شيخ الأزهر ووزير الداخلية بالتدخل لإنهاء تلك الخصومات.