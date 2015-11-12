رئيس الوزراء اللبنانى يعود إلى بلاده قادماً من السعودية

>عاد رئيس مجلس الوزراء اللبنانى تمام سلام إلى بيروت، قادما من العاصمة السعودية الرياض بعد مشاركته فى مؤتمر القمة بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية.

وقال رئيس مجلس الوزراء تمام سلام فى احتفال أقامه سفير لبنان فى الرياض عبد الستار عيسى قبيل مغادرته الرياض حضره رئيس تيار المستقبل سعد الحريرى "إننا سنتجاوز الأزمات وسنحل المشكلات وسننتخب رئيسا للجمهورية.

وأكد سلام أنه طالما هو فى موقع المسئولية لن يدخر جهدا لا لحظة ولا دقيقة فى المطالبة بانتخاب رئيس للجمهورية.

وقال "أمامنا الجلسة التشريعية التى علينا أن نقر فيها حزمة من مشاريع القوانين تساعد على صيانة الوضع الداخلى فى لبنان، ووجه تحية إلى رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى لدوره فى الدعوة لعقد مجلس النواب اللبنانى.