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"جون كيرى": حل الدولتين بين اسرائيل والفلسطينيين "ليس حلما مستحيلا"

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"جون كيرى": حل الدولتين بين اسرائيل والفلسطينيين "ليس حلما مستحيلا" "جون كيرى": حل الدولتين بين اسرائيل والفلسطينيين "ليس حلما مستحيلا"

> أعلن وزير الخارجية الاميركى جون كيرى الاربعاء بمناسبة اجتماع لشخصيات اسرائيلية فى الامم المتحدة بنيويورك ان حل الدولتين، اسرائيل ودولة فلسطينية، "ليس حلما مستحيلا" ولكن يتطلب شجاعة.

وشارك كيرى فى الامم المتحدة فى احتفال بمناسبة خطاب القاه السفير الاسرائيلى تشايم هرتزوغ عام 1975 وندد فيه بقرار الامم المتحدة الذى شبه الصهيونية بنوع من العنصرية.

وقال كيرى ان "الحلم الصهيونى يقوم على مفهوم اسرائلى كديموقراطية يهودية وشعاع امل لكل الامم". واضاف "هذا الحلم لا يمكن ان يقوم الا مع دولتين تعيشان جنب إلى جنب بامان. نعلم جميعا انه بعد سنوات من الجهود والمناقشات بانه ليس حلما مستحيلا، يمكن الوصول اليه".

واكد كيرى ان خيار الاعتراف بدولة فلسطينية "يتطلب شجاعة".

واضاف "يمكن التغلب على الخوف والتعصب ولكن يجب ان نأخذ هذه الخيارات الان".
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