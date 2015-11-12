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خدعوكى فقالوا.. الإسهال والسخونة من أعراض التسنين عند الأطفال

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خدعوكى فقالوا.. الإسهال والسخونة من أعراض التسنين عند الأطفال خدعوكى فقالوا.. الإسهال والسخونة من أعراض التسنين عند الأطفال
الإسهال وارتفاع الحرارة من أكثر الأعراض التى يعتقد خطأ أنها مصاحبة لمرحلة بداية التسنين عند الأطفال.

وبالتالى يقع الكثير من الأهل فى خطأ إهمال تلك الأعراض، معتمدين على أنها أعراض طبيعية مصاحبة لمرحلة التسنين، وهو ما يعرض الطفل للعديد من المضاعفات غير المستحبة.

فى السطور التالية يوضح أستاذ طب الأطفال وحديثى الولادة الدكتور طلعت حسن سالم، الفرق بين الأعراض الطبيعية والمتوقعة لمرحلة التسنين عند الأطفال، وتلك المبالغ فيها والتى لا ترتبط بتلك المرحلة.

الأعراض الطبيعية لمرحلة التسنين عند الأطفال:


>- وضع الأشياء بالفم.
>- زيادة إفراز اللعاب.
>- فقدان جزئى للشهية.
>- زيادة حدة العصبية ونوبات البكاء.
>- تورم واحمرار باللثة.
>- أحيانا قد يبدأ الطفل بحك أذنيه، وهنا يجب أولا التأكد من عدم إصابته بالتهاب الأذن الوسطى.

أعراض لا ترتبط بمرحلة التسنين عند الأطفال


>- ارتفاع درجة الحرارة.
>- الإسهال الشديد والقىء.
>- إصابة الطفل بأعراض الحمى.

وفى حالة ظهور الأعراض السابقة ينصح طلعت بعدم إرجاعها لمرحلة التسنين، وضرورة عرض الطفل على الطبيب المختص.

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