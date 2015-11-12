بالصور.. شركات السياحة الكبرى بهولندا تعلن عن رحلات جديدة لشرم الشيخ

نشر عدد كبير من كبرى الشركات السياحة بهولندا عروضا لرحلات جديدة لشرم الشيخ بأسعار مخفضة تبدأ بـ "430 يورو" لمدة أسبوع.

وقامت الشركات الهولندية بوضع عشرات الفنادق والقرى السياحية بشرم الشيخ ضمن العروض الشاملة الإقامة والطيران والتمتع بالكثير من المزايا.

وجاءت العروض لزيارة شرم الشيخ بعدما تراجعت الحكومة عن حظرها للسفر لمصر والتى استثنت فيها مدينة شرم الشيخ ولكن عدد من الشركات الهولندية قامت بوضع برامج سياحية جديدة لمدينة شرم الشيخ.

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