أكبر مؤسسة مغربية ـ هولندية تدعو الشعوب الأوروبية لزيارة شرم الشيخ

دعت مؤسسة "الصداقة المغربية الهولندية" والتى تعد كبرى المؤسسات الحقوقية الأوروبية كل الشعوب الأوروبية لزيارة شرم الشيخ، مؤكدة أن مصر أرض الأمن والأمان.

وقال أحمد المصرى من أصل مغربى ورئيس مؤسسة الصداقة المغربية فى تصريحات خاصة: "سندعو كل المؤسسات والمنظمات العربية والأوروبية الحقوقية لزيارة مصر وبالأخص لشرم الشيخ التى تعد بلد كل العرب".

وتابع رئيس مؤسسة الصداقة المغربية بأوروبا: "سنتحدث مع الجميع لزيارة مصر فى أعياد رأس السنة لمساندة مصر فى هذه الفترة الهامة".

- بالفديو.. وزير السياحة: تواجد الرئيس السيسى فى شرم الشيخ "ضربة معلم"