أكبر مؤسسة مغربية ـ هولندية تدعو الشعوب الأوروبية لزيارة شرم الشيخ

دعت مؤسسة "الصداقة المغربية الهولندية" والتى تعد كبرى المؤسسات الحقوقية الأوروبية كل الشعوب الأوروبية لزيارة شرم الشيخ، مؤكدة أن مصر أرض الأمن والأمان.إعلان - Ads إعلان - Ads
وقال أحمد المصرى من أصل مغربى ورئيس مؤسسة الصداقة المغربية فى تصريحات خاصة: "سندعو كل المؤسسات والمنظمات العربية والأوروبية الحقوقية لزيارة مصر وبالأخص لشرم الشيخ التى تعد بلد كل العرب".
وتابع رئيس مؤسسة الصداقة المغربية بأوروبا: "سنتحدث مع الجميع لزيارة مصر فى أعياد رأس السنة لمساندة مصر فى هذه الفترة الهامة".
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