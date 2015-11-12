"الجبهة الوسطية": إيران تحاول اختراق البرلمان المقبل والدولة ستتصدى لها

أكد صبرة القاسمى، مؤسس الجبهة الوسطية، أن هناك محاولات حثيثة من جانب إيران لاختراق البرلمان المصرى عبر رجالها، فى المرحلة الثانية من الانتخابات، موضحًا أن أجهزة الدولة لديها القدرة على إحباط هذه المحاولات والشعب المصرى قادر على إفساد هذه المخططات.

وأضاف القاسمى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن مصر فوق الجميع ولا يمكن اختراقها من أحد؛ فمصر لن تكون شيعية ولا داعشية، مهما حاول أعداء الوطن اختراقها من خلال أجندات غير وطنية، لافتًا إلى أن محاولات إيران ستبؤ بالفشل، متابعًا: "حتى المأجورين من طهران سيجرون أذيال الخيبة والندامة ولن يحصدوا غير الخيانة".

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