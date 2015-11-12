تجديد حبس عاطلين 15 يوما لاتهامهما بسرقة محل ملابس فى مصر القديمة

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم حبس عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيقات لإتهامهم بتكوين تشكيلا عصابيا لسرقة محلات الملابس بمنطقة مصر القديمة.

وأمرت نيابة مصر القديمة برئاسة المستشار محمد حسين فى وقت سابق، بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات معهما، لتكوينهما تشكيلا عصابيا لسرقة محلات الملابس.

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة مصر القديمة والمكلفين بالمرور الأمنى بمنطقة المنيل، من ضبط مصطفى عبد الناصر، عاطل، وإبراهيم خليل، عاطل، وبحوزتهما عدد من المفاتيح، حقيبة بلاستيكية بداخلها ملابس ومتعلقات شخصية.

وبمناقشتهما اعترفا بسرقتها من داخل محل ملابس ملك الشنشورى فرحات، بأسلوب "المغافلة"، باستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 16233 لسنة 2015م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق والتى أمرت بما سبق.