أخبار عاجلة

كل ما يميز برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

تجديد حبس عاطلين 15 يوما لاتهامهما بسرقة محل ملابس فى مصر القديمة

Google+ Print
تجديد حبس عاطلين 15 يوما لاتهامهما بسرقة محل ملابس فى مصر القديمة تجديد حبس عاطلين 15 يوما لاتهامهما بسرقة محل ملابس فى مصر القديمة
جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم حبس عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيقات لإتهامهم بتكوين تشكيلا عصابيا لسرقة محلات الملابس بمنطقة القديمة.

وأمرت نيابة مصر القديمة برئاسة المستشار محمد حسين فى وقت سابق، بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات معهما، لتكوينهما تشكيلا عصابيا لسرقة محلات الملابس.

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة مصر القديمة والمكلفين بالمرور الأمنى بمنطقة المنيل، من ضبط مصطفى عبد الناصر، عاطل، وإبراهيم خليل، عاطل، وبحوزتهما عدد من المفاتيح، حقيبة بلاستيكية بداخلها ملابس ومتعلقات شخصية.

وبمناقشتهما اعترفا بسرقتها من داخل محل ملابس ملك الشنشورى فرحات، بأسلوب "المغافلة"، باستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 16233 لسنة 2015م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق والتى أمرت بما سبق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد»

جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد»