تحرير 183 مخالفة لدراجات بخارية ورفع 120 سيارة متروكة بالجيزة

كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة برئاسة اللواء مجدى إسماعيل مدير المرور، من حملاتها المرورية، بناءً على تعليمات اللواء طارق نصر مدير أمن الجيزة، وذلك من خلال حملات مرورية لفرض الانضباط بالشارع وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت الحملات المرورية التى شنتها الإدارة خلال شهر أكتوبر الماضى، عن ضبط 183 مخالفة دراجات بخارية بدون لوحات وبدون رخص تسيير، كما تم رفع 120 سيارة ومركبات متنوعة من الميادين والشوارع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل كل واقعة حدة، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية بالشوارع لضبط كافة صور الإخلال بالقانون.