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جامعة المنصورة تُجرى ترتيبات لعقد مؤتمر طلابى ضد التطرف الدينى والإرهاب

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جامعة المنصورة تُجرى ترتيبات لعقد مؤتمر طلابى ضد التطرف الدينى والإرهاب جامعة المنصورة تُجرى ترتيبات لعقد مؤتمر طلابى ضد التطرف الدينى والإرهاب
عقد الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة، اجتماعًا مع الدكتور أسامة عبد الرحمن وكيل كلية التربية الرياضية، والدكتور أشرف الفلاح مسئول التواصل الطلابى بالكلية، وعدد من الطلاب، للتحضير لعقد "المؤتمر الجامعى الأول ضد التطرف الدينى والإرهاب الفكرى"، لشرح حروب الجيل الرابع من الحروب، واستخدام التطرف الدينى كسلاح للإرهاب.

وسيتم دعوة ممثلين من وزارات الدفاع والداخلية والكنيسة والأزهر الشريف ودار الإفتاء، كما سيحاضر بالمؤتمر نخبة من أساتذة التنمية البشرية ومستشارون بأكاديمية ناصر العسكرية.

ويهدف المؤتمر إلى تواصل وجهة نظر الشباب مع الدولة فى الاتجاهين، وكذلك سد الفجوة بين الدولة والشباب وعمل رسالة قوية للعالم الخارجى، بأن الشباب المصرى مساند للدولة وضد الإرهاب.

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