1834 قاضيًا يشرفون على الانتخابات البرلمانية بمحافظة الشرقية

أفاد مصدر أمنى رفيع المستوى بمديرية أمن الشرقية، أن المديرية تسلمت الكشوف النهائية للمرشحين بمختلف الدوائر، موضحًا أن عدد القضاة الذين يشرفون على الانتخابات بالمحافظة بالجان الفرعية 1843 قاضيًا.

وتشمل محافظة الشرقية 13 دائرة انتخابية للمنافسة، وبها 30 مقعدًا فرديًا، وهى الدائرة الأولى بمدينة الزقازيق ومقرها قسم أول الزقازيق وتضم قسمى أول وثان الزقازيق ولها مقعدان، والدائرة الثانية الزقازيق ومقرها مركز الزقازيق وتضم مركز الزقازيق وقسم القنايات، ولها 4 مقاعد والدائرة الثالثة بلبيس ومقرها مركز بلبيس ولها 3 مقاعد، والدائرة الرابعة العاشر من رمضان مقرها قسم أول العاشر من رمضان وتضم قسما أول وثان العاشر من رمضان ولها مقعد واحد والدائرة الخامسة مشتول السوق ومقرها مركز مشتول السوق ولها مقعد واحد.

وتضم الدائرة السادسة منيا القمح ومقرها مركز منيا القمح ولها 3 مقاعد، والدائرة السابعة أبوكبير ومقرها مركز أبو كبير ولها مقعدان، والدائرة الثامنة ههيا والإبراهيمية ومقرها مركز ههيا وتضم مركزى ههيا والإبراهيمية ولها مقعدان، والدائرة التاسعة ديرب نجم ومقرها مركز ديرب نجم ولها مقعدان، والدائرة العاشرة مدينة فاقوس ومقرها مركز وقسم فاقوس ولها 3 مقاعد، والدائرة الحادية عشر أبو حماد ومقرها مركز أبو حماد وتضم أبو حماد والقرين ولها مقعدان، والدائرة الثانية عشر الحسينية ومقرها مركز الحسينية وتضم مراكز الحسينية وصان الحجر ومنشأة أبو عمر وقسم الصالحية الجديدة ولها 3 مقاعد، والدائرة الثالثة عشر كفر صقر ومقرها مركز كفر صقر وتضم كفر صقر وأولاد صقر ولها مقعدان.

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