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حبس عامل قتل شقيقه طعنا بالسكين بسبب مشادة على "كارت ميمورى" بالمرج

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حبس عامل قتل شقيقه طعنا بالسكين بسبب مشادة على "كارت ميمورى" بالمرج حبس عامل قتل شقيقه طعنا بالسكين بسبب مشادة على "كارت ميمورى" بالمرج
أمرت نيابة المرج برئاسة المستشار تامر العربى بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بقتل شقيقه طعنا بالسكين بسبب مشادة على "كارت ميمورى".

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم "على أ" حدثت بينه وبين شقيقه مشادة حيث كان المتهم نائما وأيقظه شقيقه وسأله على كارت الميمورى فنشبت بينهما مشاجرة، فتوجه المتهم إلى المطبخ وأحضر سكينا وطعن به شقيقه، وتم نقله إلى المستشفى، ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة، فتم القبض عليه، وأنكر المتهم قصد قتل شقيقه وأكد أنها مشاجرة نشبت بينهما وأن السكين غرست فى جسد شقيقه بالخطأ.

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