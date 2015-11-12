ضبط مطلوبين فى قضايا سلاح ومخدرات بدمياط

تمكنت أجهزة البحث الجنائى بمحافظة دمياط، من ضبط "فاروق. ع. م" 32 سنة ميكانيكى، ومقيم بدائرة مركز دمياط والسابق اتهامه فى "3" قضايا متنوعة "حبوب مخدرة ـ حريق عمد ـ سرقة بالإكراه"، وبحوزته سلاح نارى عبارة عن بندقية ألية عيار 7.62 × 39، و( 5 ) طلقات من ذات العيار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 18896 جنايات مركز شرطة دمياط لسنة 2015.

كما تمكنت قوات الأمن من ضبط "حسام. م.م" 24 سنة نجار ومقيم بدائرة قسم ثان دمياط والسابق اتهامه فى "7" قضايا متنوعة "حبوب مخدرة ـ سلاح نارى ـ شروع فى قتل"، وبحوزته سلاح نارى عبارة عن فرد خرطوش محلى الصنع عيار 12 وطلقتين من ذات العيار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7901 جنايات قسم شرطة ثان دمياط لسنة 2015 .