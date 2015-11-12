القبض على سائق بحوزته 5 آلاف قرص منشط جنسى على طريق مطروح

تمكن ضباط إدارة البحث الجنائى بقسم شرطة الحمام والقوة المرافقة لهم، أثناء قيامهم بالمرور الأمنى بدائرة القسم، من ضبط سائق بحوزته 5 آلاف قرص منشط جنسى، داخل السيارة التى يقودها على طريق مطروح.

وتلقى مدير أمن مطروح اللواء هشام لطفى، إخطاراً بضبط السيارة رقم 9824 م ر ن قيادة "مؤمن.م.ع" (25 سنة) سائق، مقيم بالإسكندرية، وبداخلها 5 آلاف قرص وعبوة من المنشطات الجنسية مختلفة الأنواع.

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارِ عرض المتهم والمضبوطات على النيابة العامة.

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