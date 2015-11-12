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وزير السياحة: تأجيل سداد الفواتير الحكومية للقطاع الخاص بشرم الشيخ 3 شهور

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وزير السياحة: تأجيل سداد الفواتير الحكومية للقطاع الخاص بشرم الشيخ 3 شهور وزير السياحة: تأجيل سداد الفواتير الحكومية للقطاع الخاص بشرم الشيخ 3 شهور
أكد هشام زعزوع، وزير السياحة، أن هناك عدة قرارات تم اتخاذها فى اجتماعه مع مجلس الوزراء، الملف الأول منها حول مساندة القطاع الخاص العامل بقطاع السياحة فى شرم الشيخ، حيث سيتم تأجيل السداد بها لمدة ثلاث أشهر، مثل الكهرباء والضرائب والتأمينات الاجتماعية.

وأوضح وزير السياحة، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "القاهرة اليوم" الذى يقدمه الإعلامى خالد أبو بكر، والمذاع على فضائية "اليوم"، أن هناك زيارة لشرم الشيخ خلال أيام سيتواجد بها طارق عامر محافظ البنك المركزى وعدد من الشخصيات المصرفية لجدولة ديون القطاع الخاص، بجانب إمكانية تمويل بعض الاحتياجات العاجلة للفنادق وشركات السياحة المصرية فى العمل، وذلك للعبور خلال الشهور القادمة من الأزمة التى يقع بها القطاع الخاص.

- زعزوع: السياحة ستساهم فى تخفيض أسعار الطيران والفنادق للمصريين
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- بالفيديو.. وزير السياحة: تواجد الرئيس السيسى فى شرم الشيخ "ضربة معلم"
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