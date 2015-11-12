"البحوث الفلكية": سماء مصر تشهد ظهور شهب "الثوريات" اليوم

أكد الدكتور أشرف تادرس، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن سماء مصر ستشهد ظاهرة فلكية جديدة، اليوم الخميس، وهى شهب "الثوريات".

وأضاف "تادرس"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه سوف تتم مشاهدة الشهب بدءا من ليلة الخميس، حتى ما قبل بزوغ فجر الجمعة 13 نوفمبر، موضحا أن شهب الثوريات سميت بهذا الاسم لهطول الشهب بالقرب من برج الثور بجوار مجموعة الثريا ونجم الدبران (عين الثور) بواقع 7 : 10 شهب فى الساعة، وهى من الزخات الضعيفة نسبيا فى عددها لكنها لامعة.

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