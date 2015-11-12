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هات البامية واعرف الطريقة.. نظم سكرك وحافظ على نفسك من الأورام بالويكة

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هات البامية واعرف الطريقة.. نظم سكرك وحافظ على نفسك من الأورام بالويكة هات البامية واعرف الطريقة.. نظم سكرك وحافظ على نفسك من الأورام بالويكة
طاجن البامية هو الأشهر فى جميع محافظات ، بل إن البعض يعتقد أن البامية لا تظهر على المائدة إلا فى تلك الصور بالثوب الأحمر القانى الذى تضفيه عليها صلصة الطماطم، ومضاف إليها قطع اللحم الضأن وعصير الليمون.

فيما يفرض طبق الويكا سيناريو آخر للبامية تظهر فيه النجمة الخضراء بثوب أصفر، وقوام مختلف يتميز بالكثافة المنافسة لشوربة الكريمة الغربية.

تعد الويكا من خلال تقطيع البامية لشرائح دائرية، أو حتى خرطها لقطع صغيرة، ثم تشوح بالثوم والفلفل الحار ويضاف إليها قدر من المرق والملح والفلفل والبهارات، وتترك على النار حتى تتماسك ثم يضاف إليها الثوم المشوح بالزبد والكسبرة وتأكل بالعيش البلدى المحمص.

وفى بعض نجوع الصعيد يضاف إلى الويكا قدر من شوربة العدس الأصفر لمنحها مذاقا أكثر تميزا وقوة ولونا مميزا.

بالطبع تعد البامية من أفضل أنواع الطعام الذى يقى من الإصابة بالأورام السرطانية، كما تساعد بصورة كبيرة على تنظيم نسبة السكر والأنسولين بالدم، كما تعد من أفضل أنواع الخضراوات المضادة للأكسدة والتى تحافظ على خلايا الجسم وذلك تبعا لرأى خالد يوسف أخصائى التغذية.

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