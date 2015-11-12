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قطع مياه الشرب عن مركزى كفر صقر وأبو كبير للإصلاحات الأحد المقبل

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قطع مياه الشرب عن مركزى كفر صقر وأبو كبير للإصلاحات الأحد المقبل قطع مياه الشرب عن مركزى كفر صقر وأبو كبير للإصلاحات الأحد المقبل
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، إيقاف محطة مياه الشرب المرشحة بسنجها مركز كفر صقر اعتبارا من صباح يوم الأحد المقبل من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثامنة صباح يوم الاثنين "ولمدة 24 ساعة"، للقيام بأعمال ربط الخزان العلوى الخاص بالمحطة بالخط 1000مم اسبستوس بمعرفة شركة المقاولون العرب.

وتقوم الأعمال تحت إشراف فريق متخصص من مهندسى الشركة، مما يترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق مركز ومدينة كفر صقر والقرى التابعة، وانقطاع المياه عن مدينة أبو كبير والوحدة المحلية بمنشأة رضوان.

وأهابت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات العامة والخاصة وجميع المدارس والمعاهد الأزهرية تدبير احتياجاتهم.
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