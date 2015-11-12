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جامعة قناة السويس تنظم دورة تدريبية عن الغش التجارى للأغذية

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جامعة قناة السويس تنظم دورة تدريبية عن الغش التجارى للأغذية جامعة قناة السويس تنظم دورة تدريبية عن الغش التجارى للأغذية
تنظم إدارة تدريب أفراد المجتمع بقطاع شئون البيئة دورة تدريبية حول غش الأغذية ذات الأصل حيوانى تنتهى اليوم الخميس، تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس.

ويحاضر فى الدورة الدكتور على معوض وكيل كلية الطب البيطرى لشئون البيئة وأستاذ الطب البيطرى والرقابة على الأغذية بالكلية، وتأتى الدورة ضمن مجموعة من الدورات التى تنظمها إدارة تدريب أفراد المجتمع فى إطار حرص الجامعة على إفادة المجتمع الخارجى بجانب إفادة الموظفين العاملين بإدارات وكليات الجامعة المختلفة،حيث تناقش الدورات عدة موضوعات هامة وحيوية تفيد المجتمع الخارجى فى مختلف المجالات.

وناقش الدكتور على معوض فى أول أعمال الدورة موضوعات الغش التجارى،وأساليب وطرق الغش التجارى للأغذية ذات الأصل حيوانى مثل اللحوم والألبان، وأشهر أساليب الغش العالمية والمخاطر الصحية لعمليات الغش التجاري

كما ناقش وكيل الكلية الطرق السريعة والحلول التى يمكن من خلالها كشف غش الأغذية وتحديات المستقبل نحو غش الأغذية،وحضر الندوة عدد كبير من موظفى مديرية الزراعة ومديرة والتجارة الداخلية والمستشفى العام وموظفين من كليات التربية والزراعة والطب البيطرى.
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مصر 365

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