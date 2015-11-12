التعاون الدولى: قروض بـ4.5 مليار دولار من البنك الدولى والصندوق الإفريقى لخدمة الشباب

قالت سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، إنها قامت بتمثيل جمهورية مصر العربية، خلال تواجدها بمؤتمر منظمة المرأة العربية بشرم الشيخ، مشيرا إلى تضامن جميع الدول العربية مع الموقف المصرى.>أوضحت وزيرة التعاون الدولى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "القاهرة اليوم" مع الإعلامى خالد أبو بكر، والمذاع على فضائية "اليوم"، أنه بعد حادث الطائرة الروسية بشرم الشيخ، قامت بخطة تحرك فى العواصم الأوروبية وواشنطن ثم عادت منها إلى شرم الشيخ، وكان الهدف الرئيسى منها مساندة ودعم برنامج الحكومة وخطة الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، مشيرة إلى أن المحرك الرئيسى فى هذا البرنامج هو مصلحة المواطن المصرى والتركيز على الخطوات التى ستؤتى بنتائج إيجابية سريعة.

وأضافت سحر نصر، "أهم الإنجازات التى قمت بها هو الاجتماع مع مجلس إدارة البنك الدولى وكل الدول المساندة لبرنامج الحكومة المصرية، وانهينا المفاوضات على قرض بقيمة 3 مليار دولار من البنك الدولى ومليار ونصف من الصندوق الأفريقى للتنمية، والتى سيدخل جزء منها قبل انتهاء شهر ديسمبر"، موضحة أن الأربعة مليار ونصف المليار دولار هم قرض ميسر والفائدة عليه أقل من 2% والسداد على 35 سنة، وسيتم دخول المبلغ إلى الدولة خلال عامين ونصف.

اختتمت وزيرة التعاون الدولى، أن مبلغ القرض سيتم تخصيصه للمشروعات القومية صاحبة الأولوية والتى ستخلق فرص عمل للشباب والتركيز على المناطق الفقيرة الأكثر احتياجا.

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