إكمال المرحلة الأولى لتدريب أعضاء اللجان الانتخابية في المراكز على إجراءات يوم «الاقتراع»

اختتمت اللجنة العامة لانتخابات أعضاء المجالس البلدية المرحلة الأولى من برامج وورش التدريب لأعضاء اللجان المحلية للانتخابات من كافة المناطق في مدينة الرياض، وذلك بهدف تزويدهم بكل المعلومات والخطوات والاجراءات الواجب اتخاذها أثناء عمليتي الاقتراع والفرز والعد والمقررة في يوم 1/3/1437ه.

وأوضح رئيس اللجنة التنفيذية والمتحدث الرسمي للانتخابات؛ المهندس جديع القحطاني أنّ اللجنة العامة للانتخابات عملت في المرحلة الأولى من التدريب على تنفيذ خطة عمل لتدريب العاملين في اللجان المحلية والمراكز الانتخابية على مرحلة الاقتراع والفرز، والتي تعتبر نتاج كافة المراحل الانتخابيَّة التي سبقتها، ولأنها تتم في يوم واحد وتوقيت بساعات محددة وهو ما يتطلَّب إيضاح كافَّة الاختصاصات والتعليمات والإجراءات والنماذج المتعلِّقة بالاقتراع والفرز والعدَّ وإعلان النتائج لجميع المشاركين.

وبيَّن: "اختتمت في مدينة الرياض المرحلة الأولى من ورش التدريب والتي استمرت لثلاثة أيام، وحضرها من تم ترشيحهم من قبل اللجان المحليَّة لإعدادهم كمدربين مساندين للمشاركة مع فريق التدريب المختص باللجنة العامَّة للانتخابات في التدريب لمرحلة الاقتراع والفرز والعدَّ وتجميع وتدقيق وترتيب النتائج في اللجان المحليَّة".

وأضاف: "تم توزيع دليل اجراءات الاقتراع والفرز والعد على كل المشاركين في ورش التدريب، حيث بدأ خبراء مختصون في العملية التدريبية بتزويدهم بما يحتاجونه لإدارة العملية الانتخابية وكافَّة المهارات الفنية المتعلقة بمرحلة الاقتراع والفرز والعد وإعلان النتائج والتي تعد من اهم مراحل العملية الانتخابية، وتهيئتهم لاستقبال الناخبين الذين سوف يدلون بأصواتهم في يوم الاقتراع المقرر يوم السبت الموافق 1/3/1437ه".

وأفاد رئيس اللجنة التنفيذية للانتخابات بأنه تم تزويد المتدربين بمعلومات عن متطلبات تلك المرحلة، ابتداءً من مرحلة استقبال الناخب بمقر مركز الانتخاب ثم مرحلة الاقتراع وآلية تعرف الناخب على مرشحه ومنحه صوته من خلال التأشير بوضع علامة (√ ) أمام اسم المرشح وبشكل واضح حتى تكون ورقة الاقتراع صحيحة ومقبولة للعد.

وأشار إلى أنه تم التدريب على آلية التعامل مع عملية فرز الأصوات والتعامل مع أوراق الاقتراع التي بها ملاحظات وعرضها على لجنة مختصة للبت في كونها مقبولة أو غير مقبولة للعد، وثم رصد وعد الأصوات وانتهاءً بمرحلة إعلان النتائج من قبل اللجنة المحلية.

وأكد أن العملية التدريبية اشتملت على كيفية التعامل مع الحالات الطارئة والتي قد تحدث أثناء عملية الاقتراع، وأنَّ حضور الورشة شرط أساسي لأعضاء اللجان للقيام بعملهم خلال مرحلتي الاقتراع والعد والفرز حتى يتمكنوا من معرفة كافّة التفاصيل الخاصة بهذه المهمة، منوهاً إلى أنّ تلك الورش تضمنت تدريباً عملياً على طريقة الفرز والعدْ ورصد النتائج، بجانب المادة العلميَّة التي حصل عليها المشاركون بهذه الورشة، ومشيراً إلى أنَّه لُحظ استجابةً عالية جداً والتزام من أعضاء اللجان في الحضور والتجاوب مع المدربين.

وأكد القحطاني أنّ المرحلة الثانية من التدريب ستبدأ من اليوم الرابع لشهر صفر المُقبل، إذْ سيتم عقد ورش عمل تدريبية في مقار اللجان المحليَّة بأمانات المناطق يقدمها المدربون المختصون من اللجنة العامَّة للانتخابات، تختصُّ بإجراءات وتعليمات مرحلة الاقتراع والفرز والعدّ، يحضرها أعضاء وعضوات لجان الانتخابات بالمراكز.

كما سيتم تدريب عدد من المدربات في كل لجنة محلية يتولين تدريب عضوات لجان الانتخاب بالمراكز النسوية.

وأشار إلى أنَّه بعد الانتهاء من ورش العمل ستبدأ اللجان المحلية للانتخابات في المراكز بالاستعدادات النهائية لعملية الاقتراع ومن ثم عملية فرز وعدَّ الأصوات، وذلك بعد أن أنهت اللجان المحلية إعداد المقار الانتخابية وتزويدها بكافة الوسائل الارشادية الخاصة بعملية الانتخاب.