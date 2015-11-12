افتتاح المعرض الوزاري للمشروعات المهنية الصغيرة في المدينة المنورة

افتتحت د. هيا العواد وكيلة وزارة التعليم لشؤون تعليم البنات، أمس الأول (الثلاثاء) المعرض الوزاري للمشروعات المهنية الصغيرة والملتقى المصاحب الذي تستضيفه إدارة تعليم المدينة المنورة، وذلك في قاعة «الكريستالة».

وقال ناصر العبدالكريم مدير التعليم في المدينة المنورة، إن اللقاء يجمع الإبداع والمبدعات من أرجاء المملكة ليتنافسن على التميز والإنجاز في مشروعات وضعتها الوزارة في خطتها الاستراتيجية لتحقق طموحات الوطن في بناء اقتصاد المعرفة والمجتمع المنتج.

فيما نوهت مريم الجهني مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية في المدينة المنورة، بما تبذله الحكومة من جهود كبيرة للارتقاء بالمواطن في جميع النواحي وخصوصاً في التعليم، لتبني منه قوة منتجة قادرة على تحقيق التطلعات والتوقعات لذلك تطرح الوزارة سنوياً برامج ومشروعات تتطلع من خلالها إلى توجيه الطاقات وصقل القدرات وتحفيز الإرادة ومنها المشروعات المهنية الصغيرة التي أسهمت في نشر ثقافة الأسر المنتجة وبناء التنمية الاقتصادية.

من جهتها، أكدت د. هيا العواد، دور الأنشطة اللاصفية في تنمية ميول الطلاب وصقل مواهبهم وتفجير طاقاتهم ودعم الموهبة والإبداع وبث روح الحماس والمنافسة الشريفة، مشيرة إلى أن الوزارة اعتمدت برنامج المشروعات المهنية الصغيرة الذي يستهدف تزويد الطالبات بالمهارات اللازمة للدخول إلى سوق العمل، وتلبية الحاجات النفسية وتحفيز التعلم الذاتي والاتجاهات الإيجابية نحو العمل المهني.

وذكرت أن هذا المعرض هو مسك الختام لبرنامج المشروعات المهنية كمشروع وزاري بعد خمس سنوات من النشاط والتفعيل ليتم تطويره لمشروع جديد يطلق هذا العام ضمن الدليل التنفيذي للنشاط بنين وبنات وهو مشروع «صناعة الأعمال».

وتخلل الحفل، أناشيد وقصائد ترحيبية ووطنية، فيما افتتحت د. هيا العواد «المعرض الوزاري للمشروعات المهنية الصغيرة»، واطلعت على مشروعات الطالبات.

بدورها، ذكرت د. منال الرويشد مديرة إدارة النشاط الفني والمهني في وزارة التعليم، أن المعرض هو عبارة عن مخرج نهائي لمشروع وزاري تم التخطيط له في الإدارة العامة لنشاط الطالبات النشاط الفني والمهني، وأشارت إلى اكتمال الإتقان والجودة وتحقيق الأهداف التي وضعت عند التخطيط لبرنامج المشروعات المهنية في إدارات التعليم.

وقالت وردة الرزوق مشرفة العموم بالوزارة والمنسق العام للمعرض الوزاري ورئيسة اللجنة الإشرافية للبرنامج الوزاري للمشروعات المهنية الصغيرة، أشارت إلى أن المعرض الوزاري «مهن تشرق في سماء النجاح» هو من المشروعات التي تميزت بفكرة مبدعة نفذت بطريقة مبتكرة وشيقة ودقة أبرزت جهد طالباتنا وابداعتهن تحت سقف أحب البقاع إلى الله مدينة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام.

من جهتها، أوضحت بدرية العيسى مشرفة العموم بالوزارة بالإدارة العامة لنشاط الطالبات، أن هذه المعارض ستسهم في إبراز المواهب والإبداعات ومهارات الطالبات وتعمل على دعمها وصقلها نحو الأفضل بالتدريب لتحقيق الجودة والوصول للأهداف المنشودة.