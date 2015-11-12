سفارة المملكة في بلجيكا توضح حقيقة توقيف أسرة سعودية

تود سفارة المملكة العربية السعودية في بروكسل أن توضح ملابسات ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي ومقاطع فيديو لمواطنة سعودية تم إيقافها بسبب ارتدائها للنقاب في مدينة بروكسل. حيث تلقت السفارة في مساء يوم الثلاثاء 28 / 1/ 1437 الموافق 10 نوفمبر 2015 بلاغاً عن تعرض أحد المواطنين السعوديين للإيقاف من قبل الشرطة في مدينة بروكسل. وفور تلقي البلاغ تواصلت السفارة مع قسم الشرطة الذي أفادها بمغادرة المواطن للقسم إلى مقر إقامته، وعلى الفور تواصل رئيس قسم شؤون السعوديين هاتفياً مع المواطن وذهب إلى الفندق للوقوف على حالة المواطن والاطمئنان عليه وعلى أسرته. وأفاد المواطن بأنه تعرض وعائلته في منطقة غراند بالاس السياحية وسط مدينة بروكسل للإيقاف من قبل أفراد الشرطة البلجيكية في الساعة السابعة مساءً والذين أفهموه أن ارتداء النقاب ممنوع في بلجيكا، وطلبوا منه إبراز جواز السفر للتحقق من هويته وطُلب منه الذهاب دون عن أسرته مشياً على الأقدام إلى قسم الشرطة القريب من موقع الإيقاف. ولحقت به زوجته إلى قسم الشرطة حيث طلب منه التحقق من هوية زوجته عن طريق كشف الوجه، فوافق وطلب بأن تقوم بذلك سيدة، وبالفعل حضرت سيدة من أفراد الشرطة وتحققت من هويتها وتم الإفراج عنهما في الساعة 7.50 مساءً. ولم تتعرض الأسرة السعودية حسب تأكيد مواطن لأي اعتداء أو محاولة نزع النقاب بالقوة، كما أشيع. وقد تواصلت السفارة مع المواطن في اليوم التالي للاطمئنان عليه وعلى أسرته. وأفاد بأنه خارج مملكة بلجيكا. والسفارة تؤكد على حرصها الاهتمام بالمواطنين وفقاً للتوجيهات السامية الكريمة في هذا الشأن وتشير إلى القانون البلجيكي القاضي بحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة داخل مملكة بجليكا اعتباراً من تاريخ 23 يوليو 2011 الموضح على موقع السفارة. والله الموفق.