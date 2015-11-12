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تحالف شباب الإخوان المنشقين يعلن رفضه دعوات التظاهر فى 25 يناير المقبل

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تحالف شباب الإخوان المنشقين يعلن رفضه دعوات التظاهر فى 25 يناير المقبل تحالف شباب الإخوان المنشقين يعلن رفضه دعوات التظاهر فى 25 يناير المقبل
قال تحالف شباب الإخوان المنشقين إنهم يرفضون كل الدعوات لمظاهرات ٢٥ يناير القادم، مؤكدا بأن المكتب التنفيذى والعام للشباب الإخوان المنشقين بجميع أعضائهم يرفضون تلك الدعوات، ويعلنون دعمهم الكامل للنظام الحالى تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وطالب التحالف فى بيان له الجهات الأمنية بسرعة القبض على العناصر الإرهابية وأصحاب المصلحة والذين يسعون لإسقاط الدولة من أجل خدمة الكيان الصهيونى والمخطط الأمريكى التركى القطرى.
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